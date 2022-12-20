Представлен объектив Pergear 14mm F/2.8

Компания Pergear пополнила ассортимент сверхширокоугольных объективов моделью Pergear 14mm F/2.8, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом Canon RF, Sony E, Nikon Z и L-Mount. Новинка также характеризуется ручной фокусировкой, оптической схемой из 13 элементов в 9 группах, включая 5 UHR, 3 ED и 2 асферических элемента, углом обзора 114°, 10-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/2.8 и минимальным F/22, диаметром для светофильтры 82 мм, размерами 66:87 мм и массой 500 граммов. Рекомендованная цена объектива составляет 300 долларов.

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