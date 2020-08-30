Представлен объектив Pergear 35mm f/1.2 для Nikon Z50

Китайская компания Pergear представила мануальный объектив Pergear 35mm f/1.2 для камер формата APS-C с креплением Nikon Z. Последние пока представлены лишь одной моделью Nikon Z50. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 35 мм (эквивалентное фокусное расстояние 53 мм), оптической схемой из 6 элементов в 5 группах, 10-лепестковой (скругленной) диафрагмой f/1,2-f/22, 10, минимальной дистанцией для фокусировки 25 см, диаметром для фильтра 43 мм, диаметром 48,0 мм, длиной 53 мм, а также массой без крышки и бленды 210 граммов. Объектив уже доступен для покупки по цене в 109 долларов.