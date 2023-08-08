Представлен объектив Pergear 60mm F/2.8 2X Macro

Компания Pergear представила макрообъектив Pergear 60mm 2X Macro, который предназначен для беззеркальных камер с креплениями Canon RF, Nikon Z, Sony E, Fuji X, Micro Four Thirds и L-mount. Новинка характеризуется полностью ручной фокусировкой, фокусным расстоянием 60 мм (полный кадр), оптической конструкцией из 10 линз в 7 группах, включая три элемента из стекла с высоким показателем преломления, 10-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/2,8, минимальной дистанцией для фокусировки 19.1 см, максимальным увеличением 2x, резьбой для светофильтра 62 мм и кольцом диафрагмы без щелчков. Цена и дата начала продаж объектива будут объявлены позже.