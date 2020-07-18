Представлен объектив Pergear 7.5mm f/2.8

Сетевые источники сообщили о начале продаж сверхширокоугольного мануального объектива Pergear 7.5mm f/2.8, предназначенного для беззеркальных камер формата APS-C (Nikon, Sony, Fujifilm и Canon). Новинка характеризуется фокусным расстоянием 7,5 мм, углом поля зрения 180°, диафрагмой f/2,8-f/22, оптической схемой из 9 элементов в 8 группах, 10-лепестковой диафрагмой, минимальным расстоянием для фокусировки 12 см, диаметром 61 мм, длиной 54 мм и массой 320 г. Цена объектива составляет 130 долларов. Кстати, недавно был выпущен объектив 7Artisans 7.5mm f/2.8 с более сложной оптической схемой из 11 элементов в 9 группах и 11 лепестковой диафрагмой.