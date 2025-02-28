Представлен объектив Samyang AF 14-24mm F/2.8

Компания Samyang в партнерстве с Schneider Kreuznach (производит объективы для среднеформатных камер Hasselblad и Phase One) представили полнокадровый объектив Samyang AF 14-24mm F/2.8 для камер с байонетом Sony E. Новинка характеризуется автоматической фокусировкой, резьбой для светофильтров 77 мм, компактным корпусом массой 445 граммов, кольцами для фокусировки и зуммирования с ребристой поверхностью, переключателем режимов фокусировки, комплектной фирменной блендой и минимальной дистанцией для фокусировки 18 см. Остальные параметры, цена и дата начала продаж объектива будут объявлены позже.