Представлен объектив Samyang AF 35mm f/1.8 FE

Компания Samyang пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью AF 35mm f/1.8 FE для беззеркальных камер Sony. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 35 мм, автофокусом, оптической схемой из 10 элементов в 8 группах, включая два элемента со сверхнизкой дисперсией и два асферических элемента, диафрагмой f/1,8-f/22, покрытием Ultra Multi-Coating, минимальным расстоянием для фокусировки 0,29 м, максимальным увеличением 0,17x, 9-лепестковой диафрагмой, размером фильтра 58 мм, диаметром 65 мм, длиной 63,5 мм и массой 210 г. Линза уже доступна для предварительного заказа по цене в 400 долларов.

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Представлен объектив Samyang AF 35mm f/1.8 FE

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