Представлен объектив Samyang AF 85mm F/1.4 FE II

Компания Samyang пополнила ассортимент объективов моделью Samyang AF 85mm F/1.4 FE II, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер Sony. Новинка характеризуется улучшенной системой автофокусировки на основе линейного шагового привода STM, массой всего 509 граммов, оптической конструкцией из 4 элементов с высоким коэффициентом преломления (HR) и 1 элемента со сверхнизкой дисперсией (ED), минимальной дистанцией для фокусировки 85 см, кнопку для фиксации фокусировки, переключателем режима диафрагмы, прорезиненным кольцом фокусировки с микроузором, а также защитой от несильного дождя и снега. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.