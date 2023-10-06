Представлен объектив Sigma 10-18mm F/2.8 DC DN

Компания Sigma пополнила ассортимент сверхширокоугольных объективов моделью Sigma 10-18mm F/2.8 DC DN, которая предназначена для беззеркальных камер формата APS-C с байонетами L-Mount, Sony E и Fujifilm X. Новинка характеризуется оптической конструкцией из 13 линз в 10 группах, включая 3 элемента FLD, 1 SLD и 4 асферических элемента, 7-ми лепестковой закругленной диафрагмой, системой внутренней фокусировки с шаговым двигателем автофокусировки, совместимостью с внутрикамерной системой коррекции аберрации, супермногослойным покрытием, байонетным креплением из латуни, защитой от пыли и брызг, совместимостью с док-станцией Sigma USB Dock UD-11, минимальной дистанцией для фокусировки 11,6 см и массой 260 г. Объектив появится в продаже 26 октября по цене в 600 долларов.