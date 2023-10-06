Представлен объектив Sigma 10-18mm F/2.8 DC DN

Компания Sigma пополнила ассортимент сверхширокоугольных объективов моделью Sigma 10-18mm F/2.8 DC DN, которая предназначена для беззеркальных камер формата APS-C с байонетами L-Mount, Sony E и Fujifilm X. Новинка характеризуется оптической конструкцией из 13 линз в 10 группах, включая 3 элемента FLD, 1 SLD и 4 асферических элемента, 7-ми лепестковой закругленной диафрагмой, системой внутренней фокусировки с шаговым двигателем автофокусировки, совместимостью с внутрикамерной системой коррекции аберрации, супермногослойным покрытием, байонетным креплением из латуни, защитой от пыли и брызг, совместимостью с док-станцией Sigma USB Dock UD-11, минимальной дистанцией для фокусировки 11,6 см и массой 260 г. Объектив появится в продаже 26 октября по цене в 600 долларов.

Представлен объектив Pergear 14mm F/2.8 II …
Компания Pergear пополнила ассортимент объективов моделью 14mm F/2.8 нового поколения, которая предназнач…
Камеру Sony A7C II оценили в $2200 …
Компания Sony официально представила компактную беззеркальную камеру Sony Alpha 7C второго поколения, кот…
Представлен объектив Tamron 35-150mm F/2-2.8 для Nikon …
Компания Tamron пополнила ассортимент зум-объективов моделью 35-150mm F/2-2.8, которая предназначена для …
Среднеформатная камера Fujifilm GFX 100 II оценена в $7500…
Компания Fujifilm пополнила ассортимент среднеформатных беззеркальных камер флагманской моделью Fufifilm …
Камера Polaroid I-2 получила LiDAR-автофокус…
Компания Polaroid объявила о выпуске камеры моментальной печати Polaroid I-2, которая оценена в 600 долла…
Представлена камера Sony a6700…
Компания Sony пополнила ассортимент беззеркальных камер моделью a6700, которая основана на новом 26-Мп да…
Камера GoPro Hero 12 Black полностью рассекречена …
Авторитетный информатор Роланд Квандт поделился фотографиями и подробностями об экшн-камере GoPro Hero 12…
Sony A9 III будет записывать видео в 8К 60 к/с…
Сетевые источники поделились новой порцией подробностей о топовой беззеркальной камере Sony A9 III, котор…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor