Представлен объектив Sigma 100-400mm F/5-6.3 DG DN OS

Компания Sigma пополнила ассортимент объективов для камер Fujifilm суперзум-моделью Sigma 100-400mm F/5-6.3 DG DN OS, которая ранее была выпущена для полнокадровых беззеркальных камер. Новинка характеризуется оптической конструкцией из 22 линз в 16 группах, включая один элемент с низкой дисперсией и четыре SLD-элемента, специальным алгоритмом управления для оптимизации привода автофокусировки, поддержкой непрерывной автофокусировки (AF-C), встроенной коррекцией аберраций, креплением с резиновым уплотнением, оптической стабилизацией изображения, девятилепестковой диафрагмой, оптимизированными для камер X-mount переключателями на корпусе, длиной 199.5 мм, диаметром 86 мм и массой 1135 граммов. Объектив появится в продаже 21 сентября.

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