Представлен объектив Sigma 14mm F/1.4 Art

Компания Sigma пополнила ассортимент объективов моделью Sigma 14mm F/1.4 DG DN Art, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер с креплением Sony E и Leica L. Новинка характеризуется оптической конструкцией из 19 линз в 15 групп, включая три элемента FLD, один SLD и четыре асферических элемента, 11-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.4 и минимальным F/16, штативным гнездом с креплением Arca-Swiss, переключателем для блокировки ручного фокуса, защитой от перепада температур, слотами для хранения фильтров, оптимизацией для астрофотографии, линейным мотором для быстрой, тихой и точной автофокусировки, защитой от пыли и брызг, минимальным расстоянием для фокусировки 30 см и максимальным увеличением 1:11,9. Объектив появится в продаже в конце июня по цене в 1600 долларов.