Представлен объектив Sigma 15mm F/1.4 DG DN Diagonal Fisheye | Art

Компания Sigma представила полнокадровый объектив Sigma 15mm F/1.4 DG DN Diagonal Fisheye | Art, который предназначен для камер с креплениями Leica L и Sony E. Новинка характеризуется углом обзора в 180 градусов, новой оптической схемой из 21 линзы в 15 группах, включая 4 FLD и 3 SLD элемента, а также 2 асферические линзы, отсутствием аберрации всех типов, 11-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.4, габаритами 104:157.9 мм, массой 1360 граммов (с ножкой штатива), защитой от пыли и брызг, переключателем MFL и настраиваемой кнопкой AFL. Объектив появится в продаже 14 марта по цене в 2000 долларов.