Представлен объектив Sigma 16-300mm F/3.5-6.7 DC OS Contemporary

Компания Sigma пополнила ассортимент зум-объективов моделью 16-300 mm F/3.5-6.7 DC OS Contemporary, предназначенной для беззеркальных камер APS-C с байонетом Sony E, Canon RF, L-Mount и Fujifilm X. Новинка характеризуется эквивалентным фокусным расстоянием 24-450 мм, максимальным значением диафрагмы F/3.5-6.7 и минимальным F/22-45, автофокусировкой на основе HLA-привода, оптической стабилизацией с эффективностью 6 и 4.5 стопа на 16 и 300 мм соответственно, оптической конструкцией из 20 линзы в 14 группах, включая одну FLD-линзу, четыре SLD и четыре асферические линзы, защитой от брызг и пыли, минимальным эффектом «дыхания фокусировки», максимальным коэффициентом увеличения 1:2 (при 70 мм), минимальной дистанцией для фокусировки 17 см и 105 см соответственно, а также массой 615 граммов. Объектив появится в продаже 17 апреля по цене в 700 долларов.