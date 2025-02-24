Представлен объектив Sigma 16-300mm F/3.5-6.7 DC OS Contemporary

Компания Sigma пополнила ассортимент зум-объективов моделью 16-300 mm F/3.5-6.7 DC OS Contemporary, предназначенной для беззеркальных камер APS-C с байонетом Sony E, Canon RF, L-Mount и Fujifilm X. Новинка характеризуется эквивалентным фокусным расстоянием 24-450 мм, максимальным значением диафрагмы F/3.5-6.7 и минимальным F/22-45, автофокусировкой на основе HLA-привода, оптической стабилизацией с эффективностью 6 и 4.5 стопа на 16 и 300 мм соответственно, оптической конструкцией из 20 линзы в 14 группах, включая одну FLD-линзу, четыре SLD и четыре асферические линзы, защитой от брызг и пыли, минимальным эффектом «дыхания фокусировки», максимальным коэффициентом увеличения 1:2 (при 70 мм), минимальной дистанцией для фокусировки 17 см и 105 см соответственно, а также массой 615 граммов. Объектив появится в продаже 17 апреля по цене в 700 долларов.

Представлен компактный объектив Pergear 12mm F/2 II для APS-…
Компания Pergear пополнила ассортимент объективов широкоугольной моделью Pergear 12mm F/2 II, предназначе…
Adobe научила ИИ удалять отражения стекла с фотографий…
Сегодня компания Adobe представила уникальный ИИ-инструмент Reflection Removal Tool, который позволит уст…
Представлена компактная камера Panasonic Lumix ZS99…
Японская компания Panasonic пополнила ассортимент беззеркальных камер моделью Lumix ZS99, которая может п…
Фотокамеру Leica SL3-S оценили в 5300 долларов …
Компания Leica пополнила ассортимент полнокадровых беззеркальных камер моделью SL3-S, которая ориентирова…
Представлен объектив Sigma 16mm F/1.4 DC DN для Canon RF…
Компания Sigma представила светосильные автофокусные объективы Sigma 16mm F/1.4 DC DN и 23mm F/1.4 DC DN …
Sigma представила фотоаппарат BF…
Сегодня компания Sigma официально представила новую компактную полнокадровую камеру BF с разрешением 24,6…
Canon представила фотоаппарат PowerShot V1…
Сегодня компания Canon официально представила новую компактную камеру PowerShot V1, ориентированную на со…
Представлена уникальная камера Nokia 360 Camera…
В 2015 году компания Nokia официально представила Ozo VR — профессиональную камеру стоимостью 60000 для в…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor