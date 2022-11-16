Представлен объектив Sigma 18-50mm F/2.8 DC DN для Fujifilm

Компания Sigma пополнила ассортимент объективов моделью Sigma 18-50mm F2.8 DC DN для беззеркальных камер Fujifilm формата APS-С. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 27-75 мм в 35-мм (полнокадровом) эквиваленте, оптической схемой из 13 элементов в 10 группах, включая 3 асферических элемента и один со сверхнизкой дисперсией (SLD), 7-лепестковой диафрагмой, минимальным расстоянием для фокусировки составляет 12.1 см и 30 см, резьбой для светофильтра 55 мм, поддержкой непрерывной автофокусировки, коррекцией аберраций в камере, защитой от пыли и влаги, габаритами 62:77 мм и массой 285 граммов. Объектив появится в продаже в следующем месяце по цене в 550 долларов.

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