Представлен объектив Sigma 23mm F/1.4 DC DN Contemporary

Компания Sigma пополнила ассортимент объективов моделью Sigma 23mm F/1.4 DC DN Contemporary, которая предназначена для беззеркальных камер формата APS-C с байонетами Sony E и L-Mount. Новинка характеризуется оптической конструкцией из 13 элементов в 10 группах, 9-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.4 и минимальным F/16, минимальным расстоянием для фокусировки 25 см, максимальным коэффициентом увеличения 0.14x, резьбой для светофильтра 52 мм, размерами 65.8:79.2 мм и массой 330 граммов. Цена объектива составляет 55 долларов.