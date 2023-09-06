Представлен объектив Sigma 23mm F/1.4 DC DN для Fujifilm

Компания Sigma пополнила ассортимент объективов моделью 23mm F/1.4 DC DN Contemporary, предназначенной для беззеркальных камер APS-C с байонетом Fujifilm X.

Новинка характеризуется оптической конструкцией из 13 линз в 10 группах, в том числе 3 стеклянными элементами SLD и 2 асферическими линзами, массой 335 граммов, длиной 79.2 мм, резьбой для светофильтра 52 мм, 9-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.4, углом обзора 63.4 градуса, минимальным расстоянием для фокусировки 25 см, обновленным алгоритмом управления для оптимизации привода автофокусировки и скорости передачи данных, поддержкой непрерывной автофокусировки и коррекции аберраций. Цена и дата начала продаж объектива будут объявлены позже.
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