Представлен объектив Sigma 24mm F2 DG DN | Contemporary

Сегодня компания Sigma представила не только объектив 90mm F2.8 DG DN | Contemporary, но и широкоугольную модель Sigma 24mm F2 DG DN | Contemporary, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом Sony E и Leica L. Новинка также характеризуется фокусным расстоянием 24 мм, максимальной диафрагмой f/2,0, минимальной диафрагмой f/22, оптической конструкцией из 13 элементов в 11 группах, в том числе одним элементом FLD, двумя асферическими и двумя элементами SLD, 9-лепестковой диафрагмой, минимальным расстоянием для фокусировки 25 см, максимальным увеличением 0,15x, резьбой для светофильтра 62 мм, диаметром 70 мм, длиной 72 мм (Leica L) и 74 мм (Sony E), а также массой 365 (Leica L) и 360 граммов (Sony E). Объектив появится в продаже в сентябре по цене в 640 долларов.