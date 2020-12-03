Представлен объектив Sigma 24mm F3.5 DG DN Contemporary

Компания Sigma представила широкоугольный объектив 24mm F3.5 DG DN | Contemporary, который предназначен для полнокадровых беззеркальных камер с креплениями Sony E и Leica L. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 24 мм, конструкцией из 10 элементов в 8 группах, включая три асферических и один элемент SLD, диафрагмой f/3,5-f/22, углом поля зрения 84,1°, 7-лепестковой диафрагмой, минимальным расстоянием для фокусировки 10,8 см, максимальным увеличением 1:2, диаметром для фильтра 55 мм, диаметром 64 мм, длиной и массой 48,8 мм и 225 г(Leica L), а также 50,8 мм и 230 г (Sony E). Объектив можно будет приобрести в середине января по цене в 550 долларов.

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