Представлен объектив Sigma 35mm F2 DG DN

Компания Sigma пополнила ассортимент полнокадровых объективов светосильной моделью 35mm F2 DG DN | Contemporary, которая предназначена для беззеркальных камер с креплениями Sony E и Leica L. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 35 мм, 9-лепестковой диафрагмой f/2,0-f/22, оптической схемой из 10 элементов в 9 группах, включая три высокоточных стеклянных асферических элемента и стекло SLD, углом поля зрения 63,4°, минимальным расстоянием для фокусировки 0,27 м, максимальным увеличением 1:5,7, диаметром фильтра 58 мм, диаметром 70 мм, длиной 65,4 мм (Leica L) b 67,4 мм (Sony E) и массой 325 г. Объектив появится в продаже середине следующего месяца по цене в 639 долларов.