Представлен объектив Sigma 50mm F/1.4 DG DN Art

Компания Sigma пополнила ассортимент объективов моделью Sigma 50mm F/1.4 DG DN Art, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом E и L. Новинка характеризуется автофокусировкой на основе линейного привода с высоким откликом (HLA), защитой от влаги и пыли, кольцом ручной диафрагмы, переключателем блокировки диафрагмы, кнопкой AFL, оптической конструкцией из 14 элементов в 11 группах, включая 3 асферических и 1 SLD-элемент, длиной 110 мм, диаметром 78 мм, резьбой для светофильтра 72 мм, массой 670 граммов, минимальной дистанцией для фокусировки 45 см и максимальным увеличением 0,15×. Объектив станет доступен для покупки в конце этого месяца по цене в 850 долларов.