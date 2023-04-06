Представлен объектив Sigma 50mm F/2 DG DN Contemporary

Компания Sigma пополнила ассортимент объективов моделью Sigma 50mm F/2 DG DN Contemporary, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер с креплением Sony E и L-Mount. Новинка характеризуется оптической конструкцией из 11 элементов в 9 группах, 9-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/2 и минимальным F/22, минимальной дистанцией для фокусировки 45 см, максимальным коэффициентом увеличения 0.15x, резьбой для светофильтра 58 мм, размерами 70:68 мм и массой 350 граммов. Цена объектива составляет 640 долларов.