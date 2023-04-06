Представлен объектив Sigma 50mm F/2 DG DN Contemporary

Компания Sigma пополнила ассортимент объективов моделью Sigma 50mm F/2 DG DN Contemporary, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер с креплением Sony E и L-Mount. Новинка характеризуется оптической конструкцией из 11 элементов в 9 группах, 9-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/2 и минимальным F/22, минимальной дистанцией для фокусировки 45 см, максимальным коэффициентом увеличения 0.15x, резьбой для светофильтра 58 мм, размерами 70:68 мм и массой 350 граммов. Цена объектива составляет 640 долларов.

Полнокадровая беззеркалка Canon EOS R8 оценена в $1500…
Компания Canon пополнила ассортимент полнокадровых беззеркальных камер своей самой доступной моделью Cano…
Sony A9 III и Sony A7C II представят в 2023 году…
Сетевые источники поделились подробностями о полнокадровых беззеркальных камерах Sony Sony A9 III и Sony …
Представлен объектив Yongnuo YN 12-35mm F/2.8-4 для M4/3…
Компания Yongnuo пополнила ассортимент объективов моделью Yongnuo YN 12-35mm F/2.8-4 M, которая предназна…
Представлен объектив Sigma 30mm F1.4 DC DN Contemporary на N…
Компания Sigma в рамках выставки CP+ 2023 представила новую версию объектива Sigma 30mm F/1.4 Contemporar…
Представлен кинообъектив Dzofilm Gnosis Macro 24mm T2.8…
Китайская компания Dzofilm пополнила ассортимент кинообъективов моделью Dzofilm Gnosis Macro 24mm T2.8, к…
В Nikon Z5 добавили автофокус по глазам в режиме видео…
Компания Nikon выпустила обновление прошивки для фотокамеры Nikon Z5, которое добавляет различные нововве…
Представлен объектив Panasonic Lumix S 14-28mm F/4-5.6 L Mac…
Компания Panasonic пополнила ассортимент объективов моделью Lumix 14-28mm F/4-5.6 Macro, которая предназн…
Представлен объектив Meike 85mm F/1.8 STM…
Китайская компания Meike пополнила ассортимент объективов моделью Meike 85mm F/1.8 STM, которая предназна…
Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)
Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor