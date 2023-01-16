Представлен объектив Sigma 60-600mm F/4.5-6.3 DG DN OS

Компания Sigma пополнила ассортимент суперзум-объективов моделью Sigma 60-600mm F/4.5-6.3 DG DN OS, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом Sony E и L-mount. Новинка характеризуется 10-кратным оптическим зумом, стабилизатором с эффективностью до 7 стопов экспозиции на фокусном расстоянии 60 мм и до 6 стопов на 600 мм, оптической схемой из 27 элементов в 19 группах, в том числе три элемента SLD и два элемента с низкой дисперсией F, корпусом из магния, армированного углеродным волокном пластика и термостойкого композита, минимальной дистанцией для фокусировки 45 см на 60 мм и 260 см на 600 мм, резьбой для светофильтра 105 мм, габаритами 119.4:279.2 мм (281.2 мм для Sony E), массой 2495 и 2485 граммов соответственно, линейным двигателем с высоким откликом, тремя кнопками AFL, а также защитой от пыли и брызг. Объектив станет доступен для покупки в следующем месяце по цене в 2000 долларов.