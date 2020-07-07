Представлен объектив Sony FE 12-24mm F2.8 GM за $3000

Компания Sony пополнила ассортимент широкоугольных объективов моделью FE 12-24mm F2.8 GM (SEL1224GM), которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер Sony с креплением E. Новинка характеризуется защитой от пыли и влаги, фокусным расстоянием 12-24 мм, углом поля зрения 122°-84° мм, диафрагмой f/2,8-f/22, оптической схемой из 17 элементов в 14 группах, 9-лепестковой диафрагмой, минимальной дистанцией фокусировки 0,28 м, максимальным увеличением 0,14x, диаметром 97,6 мм, длиной 137 мм и внушительной массой в 847 г. Старт продаж Sony FE 12-24mm F2.8 GM запланирован на август. Рекомендованная цена составит 3000 долларов.