Представлен объектив Sony FE 400-800mm F/6.3-8 G OSS

Компания Sony представила объектив Sony FE 400-800mm F/6.3-8 G OSS, предназначенный для полнокадровых камер Sony E. Новинка характеризуется системой внутреннего зуммирования, оптической стабилизацией SteadyShot, штативной ножкой, 11-ти лепестковой диафрагмой, размерами 11.98:34.6 см, массой 2.47 кг, тремя кнопками удержания фокусировки, переключателем режимов автофокуса, ограничителем фокусировки, управлением стабилизации, кольцами зума и фокусировки, оптической схемой 27 линз в 19 группах, включая шесть сверхнизкодисперсионных линз (ED), двумя приводами автофокусировки, минимальным эффектом «дыхания фокуса», минимальной дистанцией фокусировкой 1.7 метра на 400 мм с максимальным увеличением 0.23x и 3 метра на 800 мм, а также cсовместимостью с телеконвертерами Sony 1.4x и 2x. Цена объектива составляет 2900 долларов.

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