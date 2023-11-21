Представлен объектив TTArtisan AF 35mm F/1.8

Компания TTArtisan пополнила ассортимент светосильных объективов моделью AF 35mm F1.8, которая предназначена для камер формата APS-С c байонетом Sony E. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 35 мм (55 мм в полнокадровом эквиваленте), автоматической фокусировкой, оптической схемой из 10 элементов в 8 группах, 9-лепестковой диафрагмой, углом обзора 45°, минимальным расстоянием для фокусировки 6 см, резьбой для светофильтра 52 мм, металлическим корпусом, размерами 6:6.5 см, массой 199 граммов и комплектной металлической блендой. Цена объектива составляет 150 долларов.