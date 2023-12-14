Представлен объектив TTArtisan AF 56mm F/1.8

Компания TTArtisan пополнила ассортимент объективов моделью TTArtisan AF 56mm F/1.8, которая предназначена для беззеркальных камер Sony, Nikon и Fujifilm. Новинка характеризуется автоматической фокусировкой, массой 233 грамма, минимальным расстоянием для фокусировки 50 см, оптической схемой из 10 линз в 9 группах, 9-ти лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.8 и минимальным F/16, размерами 62:65 мм, углом обзора 28 градусов и резьбой для светофильтра 52 мм. Цена объектива и дата начала продаж будут объявлены позже. Ранее стало известно, что к выходу готовится полнокадровый автофокусный объектив 7Artisans AF 50mm F/1.8 для беззеркалок Sony и Nikon.