Представлен объектив TTartisan 10mm F/2

Компания TTartisan пополнила ассортимент объективов моделью TTartisan 10mm F/2, которая предназначена для беззеркальных камер формата APS-C с байонетом Sony E, Fujifilm X, Nikon Z и Canon RF, а также системы M4/3. Новинка характеризуется почти нулевой дисторсией, диафрагмой со щелчками, диапазоном значений 7-лепестковой диафрагмы F/2-F/16, ручной фокусировкой, углом обзора 105°, эффектом звезд с 8 углами, комплектным держателем фильтра, резиновой крышкой объектива, многослойным HD-покрытием и оптической конструкцией с двумя асферическим элементами. Цена и дата начала продаж объектива будут объявлены позже.

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