Представлен объектив TTartisan 23mm F/1.4

Китайская компания TTartisan пополнила ассортимент мануальных объективов моделью TTartisan 23mm F/1.4, которая предназначена для беззеркальных APS-C камер с байонетами Sony E, Fujifilm X, Canon EOS-M и системы Micro 4/3 (Micro Four Thirds). Новинка характеризуется ручной фокусировкой и отсутствием передачи данных в Exif, оптической схемой из 8 элементов в 6 группах, максимальной и минимальной диафрагмой F:1:1.4 и 1:16, углом обзора 62º, минимальным расстоянием для фокусировки 20 см, резьбой для светофильтра 43 мм, размерами 60:45 мм и массой от 222 до 225 граммов. Цена и дата начала продаж объектива будут объявлены позже.