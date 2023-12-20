Представлен объектив TTartisan 27mm F/2.8 yellow/orange

Компания TTartisan пополнила ассортимент объективов лимитированной моделью 27mm F/2.8 yellow/orange, которая предназначена для беззеркальных камер Fujifilm X. От ранее выпущенного объектива новинка отличается желто-оранжевой расцветкой. TTartisan 27mm F/2.8 yellow/orange характеризуется эквивалентным фокусным расстоянием 41 мм, оптической конструкцией из шести линз в пяти группах (в том числе двумя элементами с высоким показателем преломления), 7-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/2.8, углом обзора 56°, интерфейсом USB для обновления прошивки, а также кольцами для управления фокусировкой и диафрагмой. Цена и дата начала продаж объектива будут объявлены позже.