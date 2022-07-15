Представлен объектив TTartisan 35mm F/2 APO ASPH

Компания TTartisan представила мануальный объектив TTartisan 35mm F/2 APO ASPH для полнокадровых камер с байонетом Leica M. Новинка характеризуется оптической конструкцией из 12 элементов в 9 группах, в том числе двумя линзами со сверхнизкой дисперсией и одной асферической, 10-лепестковой диафрагмой с максимальным значением 1:2 и минимальным 1:22, минимальной дистанцией для фокусировки 70 см, диаметром светофильтра 52 мм, диаметром 60 мм, длиной 77 мм, массой 510 граммов и комплектной прямоугольной блендой с вырезом. Объектив уже продается в официальном интернет-магазине TTartisan по цене в 470 долларов.