Представлен объектив TTartisan AF 32mm F/2.8

Китайский производитель TTartisan пополнил ассортимент объективов моделью TTartisan AF 32mm F/2.8, которая предназначена для беззеркальных камер формата APS-C с креплением Nikon Z, Sony E, Fujifilm X и Canon EOS-M. Новинка характеризуется автоматической фокусировкой, оптической схемой из 9 элементов в 6 группах, 7-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/2.8 и минимальным F/16, минимальным расстоянием для фокусировки 50 см, размерами 63:50 мм, массой 196 граммов и ценой в 800 юаней, что составляет примерно 125 долларов по актуальному курсу.

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