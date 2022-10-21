Представлен объектив TTartisan Tilt 50mm F/1.4

Китайская компания TTartisan пополнила ассортимент объективов с функцией наклона оптической оси моделью Tilt 50mm F/1.4, которая предназначена для камер с креплениями Sony E и Leica L. Новинка характеризуется ручной фокусировкой, оптической конструкцией из семи элементов в шести группах, включая два элемента из стекла с высоким показателем преломления, многослойным просветляющим покрытием для лучшего светопропускания и подавления бликов, 12-ти лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.4 и минимальным F/16, минимальным расстоянием для фокусировки 50 см, максимальным увеличением 0.13х, углом поля зрения 45°, поворотом на угол от 0 до 90° и наклоном оптической оси до ±8°, резьбой для светофильтра 62 мм, массой 452 грамма и размерами 70:68 мм. Цена объектива составляет 200 долларов.

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