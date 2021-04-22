Представлен объектив Tamron 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD

Компания Tamron пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью Tamron 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD Model A057 для беззеркальных камер Sony с креплением E-mount. Новинка характеризуется диапазоном диафрагмы от 4.5-6.3 до F/22-F/32, стабилизатором изображения с переключателем режимов работы, минимальной дистанцией фокусировки 0.6 м и 1.8 м на 500 мм, максимальным коэффициентом увеличения 1:3.1 и 1:3.7, конструкцией из 25 элементов в 16 группах, в том числе пятью LD, одним XLD и двумя гибридными асферическими элементами, просветлением BBAR G2, автофокусировкой с линейным мотором, переключателем режимов фокусировки и ограничителем дистанции фокусировки, 7-лепестковой диафрагмой, резьбой для фильтра 82 мм, массой 1725 грамма, а также защитой от пыли и влаги. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.