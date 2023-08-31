Представлен объектив Tamron 17-50mm F/4 Di III VXD

Компания Tamron объявила о выпуске зум-объектива 17-50mm F/4 Di III VXD, предназначенного для полнокадровых беззеркальных камер с креплением Sony E. Новинка характеризуется линейным двигателем VXD, быстрой, точной и тихой автофокусировкой, защитой от влаги, фтористом покрытием на переднем элементе, минимальным расстоянием для фокусировки 0,19 м на широком конце и 0,30 м на длинном, резьбой для светофильтра 67 мм. Также отметим, что объектив не меняется в размерах при зуммировании и фокусировке, что должно быть плюсом при его использовании со стабилизатором. В самом объективе стабилизация отсутствует. Остальные характеристики, цена и дата начала продаж Tamron 17-50mm F/4 Di III VXD будут объявлены позже.