Представлен объектив Tamron 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2

Компания Tamron пополнила ассортимент светосильных зум-объективов моделью 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 (Model A063), которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом Sony E. Новинка характеризуется улучшенными оптическими характеристиками в сравнении с предшественником, линейным приводом автофокусировки VXD, программируемой кнопкой Focus Set Button, фокусным расстоянием 28–75 мм, диафрагмой f/2,8–f/22, оптической конструкцией из 17 элементов в 15 группах, в том числе двумя элементами LD и литым стеклянным асферическим элементом, углом поля зрения 75°23’–32°11’, минимальной дистанцией для фокусировки 0,18–0,38 м, максимальным увеличением 1:2,7–1:4,1, 9-лепестковой диафрагмой, резьбой для светофильтра 67 мм, диаметром 75,8 мм, длиной 117,6 мм и массой 540 г. Объектив появится в продаже 28 октября по цене в 900 долларов.

Комментарии и отзывы Tamron 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2
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