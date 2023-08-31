Представлен объектив Tamron 35-150mm F/2-2.8 для Nikon

Компания Tamron пополнила ассортимент зум-объективов моделью 35-150mm F/2-2.8, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер Nikon. Ранее объектив был выпущен для камер с байонетом Sony E.

Новинка оснащается фокусным расстоянием 35–150 мм, максимальной диафрагмой (9 лепестков) f/2,0–f/2,8, минимальной диафрагмой f/16–f/22 , оптической схемой из 21 линзы в 15 группах, в том числе тремя стеклянными литыми асферическими элементами и четырьмя элементами LD, углом поля зрения 63°26’–16°25’, минимальным расстоянием для фокусировки 33–85 см, максимальным увеличением 1:5,7–1:5,9, 9-лепестковой диафрагмой, тихим и быстрым линейным приводом автофокуса, защитой от пыли и влаги, диаметром светофильтра 82 мм, диаметром 89,2 мм, длиной 158 мм и массой 1165 г. Объектив появится в продаже 21 сентября по цене в 2000 долларов.