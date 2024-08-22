Представлен объектив Thypoch Simera 50mm F/1.4 ASPH

Компания Thypoch пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью Thypoch Simera 50mm F/1.4 ASPH, которая предназначена для камер с креплением Leica M. Новинка характеризуется ручной фокусировкой, минимальным расстоянием для фокусировки 45 см, 14-ти лепестковой диафрагмой с максимальным значением f/1.4 и минимальным f/16, оптической схемой из восьми элементов в шести группах, включая одну линзу со сверхнизкой дисперсией (ED), три линзы с высоким показателем преломления (HRI) и один плавающий элемент, кольцом для ручного управления диафрагмой, резьбой для светофильтра 49 мм, а также черной и серебристой расцветками. Объектив станет доступен для покупки в конце следующего месяца по цене в 750 долларов.

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