Представлен объектив Tokina SZ 33mm F/1.2 для Sony и Fuji

Японский производитель оптики Tokina пополнил ассортимент объективов моделью Tokina SZ 33mm F/1.2, которая предназначена для беззеркальных камер формата APS-C с креплением Sony E и Fujifilm X. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 33 мм (49.5 мм в 35-мм эквиваленте), оптической конструкцией из 9 элементов в 7 группах, мультипросветлением для лучшего светопропускания и подавления бликов и ореолов, 11-ти лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.2 и минимальным F/16, минимальным расстоянием для фокусировки 50 см, максимальным масштабом 1:10, углом поворота кольца фокусировки 160°, металлическим корпусом и диаметром светофильтра 62 мм. Объектив станет доступен для покупки 17 июня, но цена пока не раскрывается.

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