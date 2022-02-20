Представлен объектив Tokina SZ 8mm F2.8 X Fish-Eye

Компания Tokina пополнила ассортимент объективов моделями SZ 8mm F2.8 X Fish-Eye и SZ 8mm F2.8 E Fish-Eye, которые предназначены для беззеркальных камер формата APS-C с байонетом Fuji X и Sony E соответственно. Новинки характеризуются фокусным расстоянием 8 мм, углом поля зрения 180°, 7-ступенчатой диафрагмой от f/2,8 до f/22, оптической конструкцией из 11 элементов в 9 группах, минимальной дистанцией для фокусировки 10 см, максимальным увеличением 1:10, диаметром 60 мм, бесступенчатым кольцом диафрагмы, длиной 52 мм и массой 280 граммов. Цена объектива пока не раскрывается, а вот дата начала продаж уже объявлена – 15 марта.