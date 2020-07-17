Представлен объектив Tokina SZX Super Tele 400mm F8 Reflex MF

Компания Tokina пополнила ассортимент телеобъективов моделью SZX Super Tele 400mm F8 Reflex MF, которая выйдет в вариантах с адаптерами креплений Nikon F, Canon EF, Sony E, Fujifilm X и MFT. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 400 мм, диафрагмой f/8, ручной фокусировкой, углом поля зрения 6°8’, оптической схемой из 6 элемента в 5 группах, минимальным расстоянием фокусировки 115 см, максимальным увеличением 1:2,5, диаметром фильтра 67 мм, диаметром 74 мм, длиной 77 мм и массой 355 г. В комплекте поставки покупатели найдут бленду и выбранный адаптер крепления. Любопытно, что объектив выйдет и с резьбовым креплением M42 без адаптера. Старт продаж намечен на 7 августа, но цена новинки пока не сообщается.

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