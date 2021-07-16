Представлен объектив Tokina atx-m 56mm F1.4 для Fujifilm

Компания Kenko Tokina пополнила ассортимент объективов моделью Tokina atx-m 56mm F/1.4, которая предназначена для камер Fujifilm формата APS-C. Это уже третий объектив серии atx-m, который, по словам производителя, идеально подходит для съемки портретов, благодаря мягкому боке и сбалансированной цветопередаче. Новинка характеризуется оптической схемой со стеклянными элементами с низкой дисперсией (SD) для устранения аберраций, небольшой массой, компактностью, плавным бесшумным автофокусом (привод ST-M), поддержкой 5-осевой матричной стабилизации в камерах Fujifilm, кольцом диафрагмы и минимальной дистанцией для фокусировки 0,6 м. Цена и дата начала продаж объектива будут объявлены позже.