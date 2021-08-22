Представлен объектив Viltrox 23mm F/1.4 для Nikon Z

Компания Viltrox пополнила ассортимент объективов моделями Viltrox 23mm F/1.4 AF, 33mm F/1.4 AF и 56mm F/1.4 AF для беззеркальных камер Nikon формата APS-C. Новинки характеризуются приводом STM с быстрой, бесшумной и точной автофокусировкой, портом micro USB, передачей EXIF-данных, специальным многослойным нано-покрытием HD и регулируемым кольцом диафрагмы.

Viltrox 23mm F/1.4 имеет массу 300 г, минимальную дистанцию для фокусировки 30 см, диаметр 52 мм, оптическую схему из 11 элементов в 10 группах, с двумя элементами со сверхнизкой дисперсией и двумя с высоким показателем преломления. Viltrox 33mm F/1.4 характеризуется массой 310 грамм, дистанцией для фокусировки 40 см, диаметром 52 мм и схемой из 10 элементов в 9 группах. У Viltrox 56mm F/1.4 эти показатели равны 320 г, 60 см, 52 мм, а также схемой из 10 элементов в 9 группах. Цена на объективы составляет 330, 280 и 330 долларов соответственно.

Комментарии и отзывы Viltrox 23mm F/1.4
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