Представлен объектив Viltrox 23mm F1.4 STM для Canon EF-M

Компания Viltrox выпустила в продажу объектив 23mm/1.4 STM, который предназначен для кропнутых беззеркалок с креплением Canon EF-M. Новинка характеризуются автоматической фокусировкой с шаговым двигателем, металлическим исполнением, портом USB для обновлений, многослойным покрытием HD Nano, фокусным расстоянием 23 мм (37 мм в 35-мм эквиваленте); углом поля зрения 62,7°, 9-лепестковой диафрагмой f/1,4-f/16, минимальным расстоянием для фокусировки 30 см, установочным диаметром фильтра 52 мм, диаметром 65 мм, длиной 72 мм и массой 260 г. Объектив уже доступен для покупки по цене в 300 долларов.