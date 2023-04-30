Представлен объектив Viltrox AF 28mm F/1.8 FE

Компания Viltrox пополнила ассортимент объективов моделью Viltrox AF 28mm F/1.8, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер Sony. Новинка характеризуется оптической конструкцией из 11 элементов в 9 группах (в том числе две асферические и три ED-линзы, внутренней системой автофокусировки с шаговым приводом STM, кольцами для управления фокусом и диафрагмой, металлическим корпусом, поддержкой автофокуса по глазам и слежением в реальном времени, минимальным расстоянием для фокусировки 37 см, коэффициентом увеличения 0.1 м, массой 367 граммов, размерами 70:88мм, интерфейсом USB Type-C для обновления прошивки, комплектной блендой и тканевым чехлом. Цена объектива составляет 380 долларов.

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