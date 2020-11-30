Представлен объектив Viltrox AF 56/1.4 E

Компания Viltrox пополнила ассортимент светосильных объективов моделью Viltrox AF 56/1.4 E, предназначенной для кропнутых (APS-C) беззеркальных камер Sony. Новинка характеризуется шаговым приводом автоматической фокусировки, разъемом USB, фокусным расстоянием 56 мм, диафрагмой f/1,4-f/16, оптической схемой из 10 элементов в 9 группах, включая ED и элемент с высоким показателем преломления, углом поля зрения 28°, 9-лепестковой диафрагмой, расстоянием для фокусировки 0,6 м, максимальным увеличением 1:10, диаметром фильтра 52 мм, диаметром 65 мм, длиной 72 мм и массой 290 г. Цена объектива составляет 299 долларов.