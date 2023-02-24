Представлен объектив Voigtländer NOKTON 35mm F/0.9 Aspherical

Компания Cosina представила объектив Voigtländer Nokton 35mm F/0.9 Aspherical X-mount, который предназначен для беззеркальных камер Fujifilm с креплением X. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 35 мм, 12-лепестковой диафрагмой со значениями от F/0.9 до F/22, ручной фокусировкой, оптической схемой из 10 элементов в 8 группах, включая шлифованную асферическую линзу, углом обзора 43,8°, минимальным расстоянием для фокусировки 35 см, максимальным увеличением 1:7.1, максимальным диаметром и длиной 72,7:64,9 мм, диаметром светофильтра 62 мм, массой 492 грамма, комплектной блендой, кольцом регулировки диафрагмы, электронным контактами с передачей Exif, коррекцией параллакса на камере X-Pro3 и поддержкой матричной стабилизации изображения на некоторых камерах.

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