Представлен объектив Voigtländer Ultron 27mm F/2 X-mount

Японская компания Cosina пополнила ассортимент компактных светосильных объективов моделью Voigtländer Ultron 27mm F/2 X-mount, которая предназначена для кропнутых беззеркальных камер Fujifilm. Новинка характеризуется ручной фокусировкой, оптической схемой из 6 элементов в 4 группах, 10-лепестковой диафрагмой с диапазоном значений от F2 до F22, углом обзора 53,4°, минимальной дистанцией для фокусировки 25 см, максимальным увеличением 1:6,7, максимальным диаметром 59,3, длиной 23,5 мм, резьбой для фильтра 43 мм, массой 120 граммов, кольцом диафрагмы, электронными контактами, поддержкой информации Exif, поддержкой проверки фокуса и коррекцией параллакса в камере X-Pro3.