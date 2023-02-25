Представлен объектив Voigtländer Ultron 27mm F/2 X-mount

Японская компания Cosina пополнила ассортимент компактных светосильных объективов моделью Voigtländer Ultron 27mm F/2 X-mount, которая предназначена для кропнутых беззеркальных камер Fujifilm. Новинка характеризуется ручной фокусировкой, оптической схемой из 6 элементов в 4 группах, 10-лепестковой диафрагмой с диапазоном значений от F2 до F22, углом обзора 53,4°, минимальной дистанцией для фокусировки 25 см, максимальным увеличением 1:6,7, максимальным диаметром 59,3, длиной 23,5 мм, резьбой для фильтра 43 мм, массой 120 граммов, кольцом диафрагмы, электронными контактами, поддержкой информации Exif, поддержкой проверки фокуса и коррекцией параллакса в камере X-Pro3.

Laowa 6mm F/2 Zero-D для M4/3 оценен в $500…
Компания Venus Optics пополнила ассортимент объективов моделью Laowa 6mm F/2 Zero-D, который предназначен…
Объектив Tokina SZ PRO ReFlex 300mm F1 MF CF оценен в $500…
Компания Tokina пополнила ассортимент объективов моделью SZ 300mm PRO ReFlex F7.1 MF CF, для APS-C камер …
IronGlass представили кинообъектив Helios 40-2 85mm T1.6 MKI…
Компания IronGlass пополнила ассортимент объективов моделью Helios 40-2 85mm T1.6 MKII, в основе которой …
Представлен объектив Voigtländer Ultron 27mm F/2 X-mount…
Японская компания Cosina пополнила ассортимент компактных светосильных объективов моделью Voigtländer Ult…
Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 12-35mm F/2.8 ASPH Power OI…
Компания Panasonic пополнила ассортимент объективов моделью Leica DG Vario-Elmarit 12-35mm F/2.8 ASPH Pow…
Объектив Yongnuo 12-35mm F/2.8-4 STM ASPH готов к выходу …
Сетевые источники поделились подробностями о еще не представленном официально зум-объективе Yongnuo 12-35…
Полнокадровая беззеркалка Canon EOS R8 оценена в $1500…
Компания Canon пополнила ассортимент полнокадровых беззеркальных камер своей самой доступной моделью Cano…
Дрон DJI Inspire 3 получит полнокадровую камеру…
В сети появились первые фотографии и подробности о дроне DJI Inspire 3, выход которого ожидается в ближай…
Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?
Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor