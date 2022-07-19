Представлен объектив Voigtlander 35mm F/2 Macro APO-Ultron на Fuji X

Компания Cosina представила объектив Voigtlander 35mm F/2 Macro APO-Ultron для беззеркальных камер с креплением Fujifilm X (формат APS-C). Новинка характеризуется полностью ручной фокусировкой, цельнометаллическим корпусом с электронными контактами для передачи EXIF-данных, оптической конструкцией из 9 элементов в 6 группах, в том числе тремя линзами из низкодисперсного стекла, 9-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/2 и минимальным F/22, кольцом для регулировки диафрагмы, минимальным расстоянием для фокусировки 16 см, увеличением 1:2, углом поля зрения 42.8°, поддержкой коррекции параллакса и взаимодействием с матричной стабилизацией изображения (IBIS), диаметром светофильтра 49 мм, размерами 61:55 мм и массой 265 граммов. Объектив появится в продаже в августе по цене в 740 долларов.

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