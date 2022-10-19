Представлен объектив Voigtlander 65mm F/2

Компания Cosina пополнила ассортимент объективов моделью Voigtlander Apo Lanthar 65mm F/2 Macro, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер Nikon с креплением Z. Новинка характеризуется полностью ручной фокусировкой, оптической конструкцией из десяти элементов в восьми группах, включая шесть линз из стекла с частичной аномальной дисперсией и одну двустороннюю асферическую линзу, многослойным просветляющим покрытием для лучшего светопропускания и подавления бликов, 10-лепестковой диафрагмой с максимальным значением от F/2.0, минимальным расстоянием для фокусировки 31 см, максимальным увеличением 1:2, электронными контактами для передачи данных EXIF, резьбой для светофильтра 67 мм, размерами 78:89 мм и массой 618 граммов. Объектив появится в продаже в январе следующего года по цене в 125000 йен.