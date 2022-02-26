Представлен объектив Voigtlander APO-LANTHAR 50mm F/2 Aspherical

Компания Cosina пополнила ассортимент объективов моделями Voigtlander APO-LANTHAR 50mm F/2 Aspherical и APO-LANTHAR 35mm F/2 Aspherical для полнокадровых беззеркальных камер с креплением Nikon Z, а также NOKTON D 23mm F/1.2 Aspherical для беззеркальных APS-C камер Nikon Z. Первый характеризуется конструкцией из 10 элементов в 8 группах, 12-лепестковой диафрагмой, минимальным расстоянием для фокусировки 45 см, диаметром 67.6, длиной 64.3 мм, массой 347 граммов и резьбой для светофильтра 52 мм.

Второй имеет электронные контакты для передачи информации с камеры в файл Exif, оптическую схему из 11 элементов в 9 группах, 12-ти лепестковую диафрагму, минимальную дистанцию для фокусировки 35 см, диаметр 67,6, длину 70,4 мм, массу 360 граммов и резьбу для светофильтра 52 мм. Наконец, третья модель характеризуется конструкцией из 10 элементов в 6 группах, 12-ти лепестковой диафрагмой, расстоянием для фокусировки 18 см, диаметром 65,8 мм, длиной 45,2 мм, массой 240 граммов и резьбой для светофильтра 46 мм. Дата начала продаж и цены на новинки будут объявлены позже.