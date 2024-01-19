Представлен объектив Voigtlander Color-Skopar 18mm F/2.8 на Fujifilm X

Компания Cosina пополнила ассортимент широкоугольных объективов моделью Voigtlander Color-Skopar 18mm F/2.8 для камер с байонетом Fujifilm X. Новинка характеризуется ручной фокусировкой, цельнометаллическим корпусом, 10-лепестковой диафрагмой с минимальным значением F/2.8, кольцом для управления диафрагмой, минимальным расстоянием для фокусировки 17 см, оптической конструкцией из 7 линз в 5 группах, углом обзора 75.4°, максимальным увеличением 1:6.6, габаритами 59.3:23.5 мм, резьбой для светофильтра 43 мм, массой 115 граммов, комплектной блендой, электронными контактами, возможностями передачи данных Exif и проверки фокуса.

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